15 Temmuz Şehitleri Fransa'da Anıldı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, çok sayıda Türk ve yabancı misyon temsilcileri, dernek temsilcileri, basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı.

Tören 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Musa, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin darbe girişimin gecesi, iradesini, hürriyetini ve demokrasisini gasbetmeye teşebbüs eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla cesaretle direnerek tarihe yeni bir zafer nakşettiğini belirtti.

Türk vatandaşlarının darbe girişimi gecesi yakın tarihinde emsali görülmemiş bir ihanet teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Musa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük milletlerin en önemli hasletlerinden biri de esarete boyun eğmemeleri, en zor koşullarda dahi egemenliklerine, istiklallerine ve istikballerine sahip çıkmalarıdır. Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, binlerce yıllık devlet geleneğinden güç alarak ve tarihte sayısız defa kanıtladığı üzere millet şuuruyla hareket ederek, tertiplenen oyunu bozmuş, gücünü, kudretini, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma iradesini hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlamıştır."

Musa, Fransa'da yaşayan Türk toplumunun, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek ve Fransa ile arasındaki tarihi dostluk ve ittifak ilişkilerini daha da pekiştirmek için önemli görev ve sorumlulukları olduğu sözlerini ekledi.

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Fotoğraf Sergisi", Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda açıldı. Sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.