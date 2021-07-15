15 Temmuz şehitleri Fas'ta anıldı
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15 Temmuz şehitleri Fas'ta anıldı

15 Temmuz şehitleri Fas'ta anıldı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Fas'ın Kazablanka kentinde bir otelde düzenlenen törende konuşan Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan darbe girişimini bertaraf ettiğini söyledi.

Büyükelçi Doğan, "15 Temmuz'da halkımız, Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimiz cumhuriyete, demokrasiye, parlamentoya ve hükümete sahip çıkmıştır. Milletimiz Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

251 şehit ve 2 bin 500'den fazla gaziyi saygıyla andığını belirten Doğan, 15 Temmuz gecesi Fas vatandaşı Jaouad Merroune'nin de darbeciler tarafından şehit edildiğini hatırlattı.

Doğan konuşmasında ayrıca, terör örgütüne ait oldukları belirlenen okulları, bir derneği ve bir şirketi kısa sürede kapatan Fas Krallığı'na FETÖ ile mücadelede gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Anma törenine büyükelçilik mensupları ve aileleri, Fas'taki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Rabat Yunus Emre Enstitüsünden AA fotoğrafları sergisi

Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Şehitleri Anma Töreni ve Demokrasi Zaferi Fotoğraf Sergisi" düzenledi. Sergide, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde çektiği fotoğraflar sergilendi.

AA muhabirine konuşan Rabat YEE Müdürü Ensar Fırat, düzenlenen fotoğraf sergisinin hain darbe girişiminin önlenmesinin beşinci yıl dönümünde milli birlik ve beraberlik duygularını yeniden hatırlattığını dile getirdi.

Serginin Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinin düzenlediği anma etkinliği bünyesinde gerçekleştiğini söyleyen Ensar, "Davetlilerin ilgisine sunulan fotoğraflar Türkiye'nin geleceğe dair atmakta olduğu emin adımların göstergesi. Türkiye zorba ve zalimlere karşı durmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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