15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde Mamak'ta düzenlenen programlarla şehitler anıldı, mevlitler okundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde Mamak'ta düzenlenen programlarla şehitler anıldı, mevlitler okundu.

Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığı'nca düzenlenen sabahın erken saatlerinde başlayan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve vatandaşlar Ortaköy mezarlığında şehitleri kabri başında andı, karanfil bıraktı. Yeni Mamak Merkez Cami'nde şehitler için düzenlenen mevlidin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma törenine katılan protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. 16 Temmuz sabahına kadar gerçekleştirilen etkinlik, Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde düzenlenen anma programı ve demokrasi nöbetiyle son buldu.

Karanlık gecenin sabahını aydınlığa çıkardık Mamak Belediyesi 15 Temmuz Temmuz Anıtı'nda gerçekleşen ve gün boyunca düzenlenen anma etkinliğine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Nevzat Ceylan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Türk halkının egemenliğine, bağımsızlığına ve demokrasisine yönelik yapılan hain darbe girişimini gerek tankların önüne yatarak gerek göğsünü kurşunlara siper ederek kahramanca durdurduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "15 Temmuz gecesi umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze, geleceğimize pranga vurulmak istenmiş, milletimizin vergileriyle alınan tanklarımız, uçaklarımız, helikopterlerimiz ve silahlarımız, kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrilmiştir. Belki de milli mücadele yıllarında dahi bu millete yapılmayan alçaklık, bizdenmiş gibi görünenler eliyle aziz milletimize reva görülmüştür. Hamdolsun ki; Cenabı Allah'ın lütfu, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliğiyle, harekete geçen yüce milletimiz; tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla yüreğiyle dikilmiş, FETO terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi, aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlığıyla engellenmiş, milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir. O karanlık gecede millet olarak verdiğimiz mücadele; ezelden beri hür yaşayan ve hür olmayı karakter haline getiren Türk milletinin, hiç bir vakit işgallere, yıkımlara ve darbelere boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin en net biçimde ifadesidir" dedi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da "15 Temmuz'un yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunun altını çizerek, "Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün Kahramanlık Türküleri konseri ile devam eden program, Bosna Hersek Grubu'nun türkü konseri, 15 Temmuz Resim Sergisi'nin açılışı ile devam etti. Program, 16 Temmuz sabahı günün ilk ışıklarına kadar demokrasi nöbeti ile son buldu.

Kaynak: Habermetre