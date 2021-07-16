15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
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15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde; vatanı uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gaziler için mevlidi şerif okutarak bir anma programı düzenledi.

Kağıthane Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde; vatanı uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gaziler için mevlidi şerif okutarak bir anma programı düzenledi.

Türkiye'nin dünyada yükselişini durdurmak ve demokrasiyi ortadan kaldırmak amacıyla 2016 yılında Fethullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Türk Milleti birlik olarak tıpkı Çanakkale ve Kut-ül Amare'de olduğu gibi o gece vatanına sahip çıktı. Darbe girişiminin beşinci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kağıthane'de de bir dizi etkinliğe sahne oldu. Kağıthane'de 15 Temmuz Etkinlikleri kapsamında; ilk olarak o gün yaşananları tüm gerçekliği ile gösteren fotoğraf sergisi açıldı. O günü simgelemek amacıyla '15' temalı dizayn edilen sergi alanını birçok vatandaş ziyaret etti.

Akşam saatlerindeyse Kağıthane Meydanı'nda demokrasi nöbeti başladı. Merkez Mahallesi Meydanı'nda gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken; Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, AK Parti ilçe Başkanı Serkan Cantürk ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda hazır bulundu. Programın özel konuklarıysa şehit yakınları ve gazilerdi. Dünya Kur-an'ı Kerim güzel okuma birincisi Mısır'lı Hafız Dr. Muhammed Recep'in tilavetiyle başlayan programda ayrıca 15 Temmuz konulu sergi sunumu ve belgesel film gösterimleri yapıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin anma programında yaptığı konuşmada; "Bundan Tam 5 yıl önce, asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristler İstanbul'da, Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında hain bir darbe girişimine kalkıştılar. Hamdolsun milletimiz, bu hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada başka bir örneği görülemeyecek şekilde direndi. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimiz o gece evden çıkarken hiç düşünmeden yollara, meydanlara, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve havalimanlarına akın ettiler. Biz de Cumhurbaşkanı'mızı karşılamak üzere o gece milletimizle birlikte Havalimanı'ndaydık. Rabbim bir daha böylesi bir günü milletimize yaşatmasın. Böylesi bir günde, bir yandan milletin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında hayatını kaybeden şehitlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece; asker kılığına girmiş Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarına direnen Kağıthaneli 8 vatandaş şehit 23 vatandaş da gazi oldu. - İSTANBUL

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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