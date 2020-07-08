'
15 Temmuz şehitleri Devlet Arşivleri Başkanlığında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehitleri Devlet Arşivleri Başkanlığında anıldı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri Devlet Arşivleri Başkanlığında anıldı
08.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:15

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Anma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başkanlığın bahçesinde gerçekleştirildi.

Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, programda yaptığı konuşmada, tarihi süreçte hep hakla batılın, iyiyle kötünün, doğruyla yanlışın mücadele ettiğini, Hazreti Adem'den beri süren bu mücadelenin tüm coğrafyalarda görüldüğünü belirtti.

"Köklü bir milletiz, köklü bir devletiz. Bin yılı aşkındır var olan bir devlet geleneğine sahibiz." diyen Ünal, Türk milletinin tarih boyunca mukaddesatına ve değerlerine saldırının nerden ve nasıl geleceğini tahmin edebilme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

"Kurtuluş Savaşımız bunu göstermiştir"

"Kurtuluş Savaşımız bunu göstermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin vermiş olduğu mücadele de bunu gösterir. " ifadesini kullanan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu millet o gün memleketinin işgal edileceğini, devletine saldırılacağını, mukaddesatına el sürüleceğini görmüştür ve bunun karşısında durmuştur."

Ünal, her zaman hakkın yanında olduklarını belirterek, "Allah bizi haktan, adaletten ve hakkaniyetten ayırmasın. Bazıları gibi hak olduğunu zannedip de batıla hizmet edenlerden etmesin." dedi.

Tüm şehitleri rahmetle anan Ünal, "Onların kanının rengi bizim bayrağımıza renk olmuştur. O şehadet bizim geleceğe güçlü şekilde gitmemizi sağlamıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun liderliğinde 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede katkısı olan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Anma programının ardından "Arşiv Belgelerine Göre 'Devlet Millet El Ele Birlikte İstiklale' Temalı Sergi"nin açılışı Başkan Ünal tarafından yapıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı Yaşam
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 3. Sayfa
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var Sağlık
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 3. Sayfa
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yüzde 71'i tamamlandı
İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yüzde 71'i tamamlandı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu
Magazin Kemal Sunal Demet Akbağ Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehitleri Devlet Arşivleri Başkanlığında anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 17:33:12. #1.14#
title