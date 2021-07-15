15 Temmuz Şehitleri, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kamerun'da Anıldı
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15 Temmuz Şehitleri, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kamerun'da Anıldı

15 Temmuz Şehitleri, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kamerun'da Anıldı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve T. C. Yaounde Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen törenler ile 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve T. C. Yaounde Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen törenler ile 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen anma töreninde 15 Temmuz'a yönelik fotoğraf sergisi açıldı, şehitler için dua edildi.

Başkentin en büyük camilerinden biri olan Yaounde Merkez Camii'nde öğle namazının ardından gerçekleştirilen programda ise 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma törenine cami cemaatinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Işıkçı, "Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimizin 15 Temmuz gecesi tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında yaptığı kahramanlıklar, yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir" diye konuştu. Gerçekleştirilen anma törenine 300'den fazla kişi katılırken davetlilere fotoğraf sergisi üzerinden 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin bilgi verildi.

Kaynak: Habermetre

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