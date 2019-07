15 Temmuz şehitleri Bosna Hersek'te anıldı

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üç yıl önceki hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler anıldı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Zenica'da gerçekleşen 15 Temmuz anma etkinliklerinin ilki, Husejin Smajlovic Spor Salonu'nda düzenlenen 16. Gazi Spor Oyunları'nda hain darbe girişiminde ve Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) şehit olanlar için dua programıyla başladı.

Etkinliğe katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, spor salonundaki Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz sergisini gezerek, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'tan hain darbe girişiminde yaşananlar konusunda bilgi aldı.

Dzaferovic, programda yaptığı konuşmada, savaş gazilerinin Bosna Hersek'in ayakta kalması için oldukça önemli bir konuma sahip olduklarını ifade ederek, "Gazi Spor Oyunları'nın, 15 Temmuz anma etkinlikleriyle birleştirilmesinden oldukça minnettarım. Türkiye, o gece büyük bir demokrasi örneği gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Zenica Doboj Kantonu Savaş Gazileri Bakanı Fahrudin Colakovic de Türkiye'nin üç yıl önce Bosna Hersek'te yaşananlarla benzer bir olaya maruz kaldığını belirterek, "Boşnak halkı her zaman Türk halkının yanında. Türk halkı demokrasinin ve egemenliğin ne olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Koç ise Türkiye'nin Bosna Hersek'in en samimi dost ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de demokrasimizle 15 Temmuz'da bir sıkıntı yaşadığımızda sizler bizimle sabaha kadar dua ettiniz. Bunu asla unutmayacağız." diye konuştu.

"Şehitlerimizi her zaman anmalıyız"

Zenica şehrindeki bir diğer etkinlik ise Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü ile Bosna Hersek Federasyonu Savaş Gazileri Birliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz konulu panel oldu.

Panelde konuşan Bosna Hersek Federasyonu Gazi İşleri Bakanı Salko Bukvarevic, Çanakkale'de 16 bin Boşnak'ın şehit düştüğünü anımsatarak, "Bizi birbirimize bağlayan bir sorumluluk da ülkelerimiz için hayatlarını veren şehitlerimizi her zaman anmak." dedi.

Türkiye ile iş birliğine devam edeceklerini aktaran Bukvarevic, "Bosna Hersek ve Türkiye her zaman yan yana duracak." diye konuştu.

Aliya İzetbegoviç Vakfı Başkanı Armin Mulaosmanovic de panele katılanlara Türkiye'nin 20. ve 21. yüzyıllarda karşı karşıya kaldığı mücadeleleri anlatarak, "Son yıllarda Türkiye'nin merkezi güç haline gelmesi bazı taraflar için kabul edilebilir değildi. Bu bağlamda Türkiye'nin bu gelişimini önlemek isteyen FETÖ hain darbe girişiminde bulundu." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün tarihin hatasını yaptığını vurgulayan Mulaosmanovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi ailemle Çanakkale'deydim. Erdoğan'ın canlı yayına çıkmasını bekledim. 1992'de Aliya İzetbegoviç'in radyo bağlantısıyla halka ülkelerini savunması mesajını verdiği gibi Erdoğan da canlı yayına çıkarak bu mesajı verdi ve Türk halkına endişe etmemelerini söyledi."

Büyükelçi Koç ise iki ülke arasındaki birlik ve dayanışma ruhunun sadece sözlerde değil düzenlenen etkinliklerde de kendini gösterdiğini ifade ederek, "251 şehidimiz ve iki binden fazla gazimizi anıyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kardeşliğimize gölge düşürülmemesi mücadelesini birlikte veriyoruz." dedi.

15 Temmuz şehitleri için hatim duası

Panelin ardından, Zenica'daki Sultan Ahmed Camisi'nde, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince öğle namazının ardından 15 Temmuz ve Bosna Hersek şehitleri için hatim duası okundu.

Zenica'daki 15 Temmuz anma etkinlikleri, Bosna Hersek Gazileri Futbol Takımı ile Türk Temsil Heyeti Başkanlığı personeli arasında oynanan dostluk maçıyla sona erdi.

