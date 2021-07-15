Son Dakika | 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı
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Son Dakika | 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehitlerin anısının yaşatılması amacıyla düzenlenen şampiyonanın startını Kent Meydanı'ndan verdi.

Oğuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında belediye olarak birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek "Bisiklet yarışlarının sembolik bir önemi var bizim için. O gece Kazan olan ama şafak söktüğünde kahraman olan bu güzel ilçemizden, gönülden bağlı olduğumuz Cumhurbaşkanlığı külliyesine, Sayın Cumhurbaşkanımıza selam götürecekler." dedi.

Bisiklet Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Kemal Ağvaz da yarışın asıl amacının 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısını yaşatmak ve onları unutmamak olduğunu söyledi.

Kadın ve erkek toplam 284 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular, 9 kategoride mücadele ediyor.

Kahramankazan'dan start alan sporcular Kahramankazan-Ankara kara yolunu takip ederek 60 kilometre pedal çevirecek. Yarış Atatürk Orman Çiftliği'nde sona erecek.

Son Dakika | 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı
Son Dakika | 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı
Son Dakika | 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı
Son Dakika | 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı
Son Dakika | 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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