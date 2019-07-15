15 Temmuz şehitleri anma programı için Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla yapılacak anma töreni için Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar yoğun güvenlik önlemi eşliğinde törenin yapılacağı alana alınmaya başlandı. 15 Temmuz Hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde darbeci askerlere karşı koydukları esnada şehit olan "15 Temmuz Şehitleri" anısına Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen program için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan anma töreni için alana dev bir platform kuruldu. Polis ekiplerince törenin yapılacağı alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından vatandaşlar kontrollü bir şekilde alana alınmaya başlandı. 15 Temmuz Hain darbe girişimi sırasında hasar gören araçların da tören alanına getirildiği görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA