"15 Temmuz Şehitleri Anma Dijital Rallikros Yarışı"nın birincisi Cem Batuhan Evcil Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" faaliyetleri kapsamında du¨zenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma Dijital Rallikros Yarışı"nda birinciliği Cem Batuhan Evcil kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" faaliyetleri kapsamında du¨zenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma Dijital Rallikros Yarışı"nda birinciliği Cem Batuhan Evcil kazandı.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Youtube ve Twitch kanallarından canlı yayımlanan yarışta çeyrek finaller 6, yarı finaller 7 ve final de 8 tur üzeriden gerçekleştirildi.

Çeyrek finaller sonunda ilk yarı final grubunda Barkın Anayurt, Cem Batuhan Evcil, Reha Aybey ve Umut Hasırcı, ikinci yarı final grubunda da Eralp Kumartaşlıoğlu, Muzaffer Tayyip Odabaş, Oğuzhan Kahraman ve Batuhan Alpaslan mücadele etti.

Zorlu final 1,4 kilometre uzunluğudaki Lydden Hill rallikros parkurunda koşuldu. Finalde ilk turla birlikte liderliği ele geçiren Cem Batuhan Evcil, 8 tur boyunca pozisyonunu koruyarak birinciliğe uzandı.

Eralp Kumartaşlıoğlu ikinci olurken, Barkın Anayurt üçüncü ve Muzaffer Tayyip Odabaş da dördüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA