15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
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15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş mesajında, kahraman Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğini, milli iradeyi hiçe sayan vatan hainlerinin, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu hesaba katamadığını ancak bunu o gece bir kez daha anladıklarını kaydetti.

Kahraman vatan evlatlarının bayrağın inmeyeceğini, ezanın susmayacağını tüm dünyaya canını siper ederek bir kez daha gösterdiğini belirten Bektaş, "Vatan hainleri bilmelidir ki, bu aziz millet ve Türk yargısı, dün olduğu gibi daima canı pahasına bu ülkeyi korumaya devam edecektir. 15 Temmuz gecesi vatanı için canını feda eden şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, demokrasi ve milli birlik gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu millet darbecilere bir daha geçit vermeyecektir"

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de 15 Temmuz'da tankların önüne yatan, mermilere göğüs geren ve bombalara kafa tutan Türk milletinin FETÖ'cü hainlere ülkeyi teslim etmediğini vurguladı.

"Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa inen Türk milletinin, darbeci hainlerin karşısına korkusuzca dikildiğini aktaran Güner, "Aziz milletimiz tankların önüne yattı, mermilere göğüs gerdi, bombalara kafa tuttu. Darbelerden çok çeken bu millet, şehit olacağını bile bile bir adım bile geri atmadan milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktı. Ülkemizi karanlık güçlerin maşalarına, FETÖ'cü hainlere teslim etmedi. 15 Temmuz'da büyük fedakarlık gösteren bu millet, bir daha darbelere geçit vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdi." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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