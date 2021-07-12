15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
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15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalış, mesajında, 15 Temmuz 2016'da, ülkenin hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını, her kuruma sızan FETÖ mensubu teröristlere, o gece milletin unutamayacakları bir ders verdiğini belirtti.

Türk milletinin bu gibi girişimlere hiçbir zaman boyun eğmediğini vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi bizleri bölmeyi ve parçalamayı başaracaklarını sanan eli kanlı terör örgütü mensupları, ellerinde silahlar ile masum insanlarımızı hedef alarak emellerine ulaşacaklarını sansalar da aziz Türk milleti elinde şanlı bayrağımız ve dillerinde dua ile o hainlere gereken cevabı vermiştir. Bu vesileyle tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah, bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet girişimi yaşatmasın."

Çalış, ERÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında o gece yaşananları unutmamak ve unutturmamak için hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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