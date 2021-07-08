15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığımızın talimatları ve himayeleriyle "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" adıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili ilimizde hazırlıklar yapılıyor.