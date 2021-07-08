15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığımızın talimatları ve himayeleriyle "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" adıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili ilimizde hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığımızın talimatları ve himayeleriyle "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" adıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili ilimizde hazırlıklar yapılıyor.

07 Temmuz 2021 Çarşamba günü Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 15 Temmuz Şehitleri Anma programı ile ilgili yapılacak faaliyet ve etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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