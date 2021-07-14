15 Temmuz şehitleri anısına Tatvan'da 251 fidan dikildi
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15 Temmuz şehitleri anısına Tatvan'da 251 fidan dikildi

15 Temmuz şehitleri anısına Tatvan'da 251 fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sakine Kalyoncu Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitleri anısına ilçe merkezindeki camilerin bahçesinde 251 fidan dikti.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sakine Kalyoncu Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitleri anısına ilçe merkezindeki camilerin bahçesinde 251 fidan dikti.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında cami bahçelerine fidan dikimi yapıldı.

Öğrenciler fidan dikiminin ardından Hz. Aişe Camisinde şehitler için dua okudu, şehitler anısına kurban alınıp kesilmesi için biriktirdikleri harçlıklarını İlçe Müftüsü Zahit Demirel'e teslim ettiler.

Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, asıl amaçlarının 15 Temmuz'u çocuklara ve gençlere unutturmamak olduğunu söyledi.

"15 Temmuz'da tankların önüne kendini siper eden, mermilerin önüne göğsünü gere gere çıkan o kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi anmak, hatırlamak hepimizin boynunda borçtur." diyen Demirel, şunları kaydetti:

"Biz de bu 15 Temmuz'da o kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi anmak, hatırlamak adına bu programı gerçekleştirdik. Bütün camilerimizde 251 Hatmi Şerif okutturduk. Özellikle 15 Temmuz'u yaşamayan yaşı itibariyle hatırlamayanlara 15 Temmuz'u hatırlatmak bizim görevimizdir. 15 Temmuz'un ne olduğunu, neler yapılmak istenildiğini çok iyi anlatmamız gerekiyor. Her birimiz için görev ve borçtur. Biz bunu hatırlatmak için elimizden geleni yapıyor ve yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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