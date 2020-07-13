15 Temmuz Şehitleri anısına "Sancak koşusu" yapılacak Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında "Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır" sloganıyla 15 Temmuz sancak koşusu düzenlenecek.

Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında "Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır" sloganıyla 15 Temmuz sancak koşusu düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan "Sancak Koşusu" 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 22.00'da tüm illerde aynı anda başlayacak. Tüm illerde olduğu gibi Karaman'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında sancak koşusunun yapılacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek Tren Garı önünden başlayacak. 1. İstasyon caddesinde üzerinde devam edecek koşu, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erecek" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA