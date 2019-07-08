15 Temmuz Şehitleri Anısına Offroad

Ardeşen Offroad Spor Kulübü (ARDOFF) tarafından Ardeşen'de yer alan Fırtına Vadisi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, Rize Valiliği, Ardeşen Kaymakamlığı, Ardeşen Belediyesi, Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenecek.

Türk sporcular haricinde Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Rusya'dan da konuk ekiplerin katılacağı yarış 13 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de Ardeşen ilçe merkezinde yapılacak start seremonisi ile başlayacak. 14 Temmuz Pazar günü saat 11:00 de start alacak olan mücadele, ekiplerin Ömer Halisdemir adı verilen 5,70 kilometrelik etabı 3 kez geçmesinin ardından saat 15:00'de sona erecek.

Kaynak: Bültenler