15 Temmuz Şehitleri Anısına Mevlit Okutuldu
Gaziantep'te, Vakfılar Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına mevlit okutuldu.
Gaziantep'te, Vakfılar Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına mevlit okutuldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit edilenler için Gaziler Mahallesi'ndeki Alaybey Camisi'nde mevlid programı düzenlendi.
Öğlen namazından önce okutulan Mevlid-i Şerif'te şehitler için dua edildi.
Mevlit sonunda katılımcılara meyan ikram edildi.