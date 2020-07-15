15 Temmuz şehitleri anısına Horma Kanyonu'nu geçtiler
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15 Temmuz şehitleri anısına Horma Kanyonu'nu geçtiler

Kastamonu'da 11 sporcu, 15 Temmuz şehitleri anısına Horma Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

15 Temmuz şehitleri anısına Horma Kanyonu'nu geçtiler
15.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:47

Kastamonu'da 11 sporcu, 15 Temmuz şehitleri anısına Horma Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Pınarbaşı Kanyon Ekibi'nden 11 sporcu, yaklaşık 4 kilometrelik zorlu parkuru 6 saatte tamamladı.

Kanyon çıkışındaki Ilıca Şelalesi'nde "15 Temmuz şehit ve gazileri anısına" yazılı pankart açan sporcular, İstiklal Marşı'nı okuyarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Pınarbaşı Kanyon Ekibi'nin 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Horma Kanyonu'nu geçtiğini anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, sela seslerinin uçak seslerini yendiği gecenin adıdır. 15 Temmuz'da gazi olan ve şehit düşenleri rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Pınarbaşı Kanyon Ekibi doğal akvaryum niteliğindeki Horma Kanyonu'nu geçerek cennetten bir köşe olan Ilıca Şelalesi'nde 15 Temmuz şehit ve gazileri adına pankart açarak bu geçişi tamamlamışlardır. 15 Temmuz gazileri ve şehitleri anısına yapılan bu geçişten dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabb'im bize böylesine kötü bir gece daha yaşatmasın."

Kaynak: AA

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