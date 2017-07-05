15 Temmuz Şehitleri Anısına Bisiklet Turu - Bisikletçiler, Şehit Özel Harekatçı Güzel'in Kabrini...

Konya Valiliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu"na katılan 5 kişilik grup, şehit astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.



Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünce oluşturulan 50 kişilik bisiklet ekibi, İl Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel, İl Halk Sağlığı Müdürü Ertan Değirmencioğlu ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Ebuzer Doğan ile belde girişinde konuk bisiklet ekibini karşıladı.



Bisikletçiler, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında cuntacı general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'i, kabri başında andı.



Ziyarette şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Şehit Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Daha sora şehidin mezarından, turun son bulacağı Çanakkale Şehitler Abidesi'ne bırakılmak üzere toprak alındı.



Konya Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen karanlık güçlere karşı Türk milletinin gereken dersi verdiğini söyledi.



O gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına ses vererek meydanlara koşan milletin, şanlı tarihine üstün bir başarı daha yazdığını belirten Öznavruz, "Ülkenin ekmeğiyle büyüyen, milletin içindeki hainlerin, ülke sevdalısı vatandaşlara şuursuzca ateş etmesi sonucu 249 şehit verdik. O gece şehit olan kardeşimizden biri de Ömer Halisdemir oldu. Burada bulunarak onlara, 'Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diyoruz. Şehadet şerbetini içmek üzere kararlılıkla meydanlara çıkan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Öznavruz, Niğde'den sonra Aksaray şehitliğini ziyaret edip Ankara'ya ulaşacaklarını, daha sonra Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli güzergahından 15 Temmuz'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşmayı planladıklarını aktardı.



Konuşmaların ardından Çukurkuyu Kuran Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, bisikletçilerle birlikte Ömer Halisdemir için dua etti.