15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan bağışlandı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz şehitleri anısına Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetleri Destekleme Vakfı'na 251 fidan bağışında bulunduklarını bildirdi.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz şehitleri anısına Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetleri Destekleme Vakfı'na 251 fidan bağışında bulunduklarını bildirdi.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, ormanların milli servet olduğunu belirtti.

Ormanların sadece insanlar için değil yüzlerce canlı türü için yurt olduğunu belirten Güner, şunları kaydetti:

"Ormanlarla birlikte yüreğimiz de yanmaktadır. Ciğerlerimiz yanmaktadır. Milli değerlerimize sahip çıkmak, korumak ve geliştirmek en önemli vatandaşlık görevimizdir.Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden yeşertmek için Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği ailesi olarak 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit düşen 251 vatandaşımızın anısına 251 fidan bağışında bulunuyoruz.

Rabbim böyle acıları, böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Ülke olarak büyük bir felaketi yaşıyoruz. Gün, tek yürek olma, vatan için el ele verme günüdür. Böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını ve yanan alanların en kısa sürede yeniden yeşillendirilmesi en büyük temennimizdir. Bu arada yangınların söndürülmesi için canla başla çalışırken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz."

Güner, tüm Edirnelileri fidan bağışında bulunmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci