15 Temmuz şehitleri anısına "10 Kıta 10 Şehir" videosu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin anısına Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinden...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin anısına Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinden Kuzey Makedonyalı Türk gençlerinin İstiklal Marşı'nı okuduğu "10 Kıta 10 Şehir" başlıklı görüntü hazırlandı. Kaynak: AA