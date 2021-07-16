15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümünde Düzce'de bir dizi etkinlik düzenlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümünde Düzce'de bir dizi etkinlik düzenlendi. Şehitlik ziyareti ile başlayan etkinlikler Anıtpark meydanında devam etti.

Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı darbe girişiminin Türk milleti tarafından bozguna uğratılmasının 5'inci yıl dönümü nedeniyle, Düzce'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Şehitlik ziyareti ile başlayan program, protokol üyelerinin 15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı Özel Herakat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Ufuk Baysan'ın Düzce'deki babaocağını ziyareti ile devam etti.

DÜZCELİLER ANITPARK'A AKIN ETTİ

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin Anıtpark meydanında ortaklaşa düzenlediği program saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile başladı. Programa, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Milletvekilleri, Siyasi Parti İl Başkanları, Şehit Ufuk Baysan'ın anne ve babası, STK Temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Düzceli katıldı. İstiklal marşının ardından Düzce Belediyesi Mehteran Takımı gösteri gerçekleştirdi. Meydanda 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları hatırlatan fotoğraf sergisi açılırken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri günün anlam ve önemine uygun şiirler okuyup türküler seslendirdi. Düzce İl Müftülüğü görevlileri tarafından ise Kuran-ı Kerim tilavedi okunarak dualar edildi. Meydanı dolduran vatandaşlar ve protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını 81 il ile eş zemanlı olarak dev ekrandan izledi. Program tüm camilerden sela okunması ile devam etti.

Kaynak: Habermetre