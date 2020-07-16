15 Temmuz şehitleri adına dev bayrak dikildi Sarıgöl Sığırtmaçlı Mahalle sakinleri tarafından dikilen dev Türk bayrağı, 15 Temmuz'da mahalleye hakim bir tepede tüm şehitler adına dikildi.

Sarıgöl Sığırtmaçlı Mahalle sakinleri tarafından dikilen dev Türk bayrağı, 15 Temmuz'da mahalleye hakim bir tepede tüm şehitler adına dikildi.

Mahalle sakinlerinden İlkay Kacar ve Fahrettin Akbaba, Türk bayrağını tepeye uzun zamandır dikme hayallerinin olduklarını belirtti.

Türk bayrağının dikimi öncesinde mahallede kadınlarının desteğiyle bayrağın dikileceği mevkide önce temizlik yapıldı. Kadınların el emeklerinden biriktirdikleriyle gerekli hazırlıklar yapılarak dev bayrak 15 Temmuz'da mahalle sakinleri tarafından göndere çekildi. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra tüm mahalle halkı bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Bayrak çekme töreninde şehitler için, Türkiye'nin refahı için dualar edildi.

İdris Akbaba, "Şehit ruhun göklerde nöbette, kanın bayrakta en yükseklerde" sözleriyle yaptıkları çalışmadan gurur duyduklarını belirtti. Duygusal anlar yaşanan anlarda bayrak ve vatan sevdası vurgulandı.

Bayrağın dikilmesinde emeği geçen Halime Akbaba, "Mahallemizin en hakim tepesine birlikte diktiğimiz dev bayrak 8 metre yükseklikte ve 3x2 etabında. Burada katılımlarından dolayı mahallemiz kadınlarına teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA