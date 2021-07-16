15 Temmuz şehitleri 5'inci yılında Bahçelievler'de anıldı
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15 Temmuz şehitleri 5'inci yılında Bahçelievler'de anıldı

15 Temmuz şehitleri 5'inci yılında Bahçelievler'de anıldı
Demirören Haber Ajansı / Semra Demir - Haberler | Güncel

Yurt genelinde olduğu gibi, Bahçelievler'de de 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yurt genelinde olduğu gibi, Bahçelievler'de de 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bahçelievler Belediye binası önünde gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Dursun Ali Erzincanlı 15 Temmuz'a dair şiirler okudu. Ayrıca Kum Gösteri Sanatçısı Veysel Çelikdemir gösteri düzenledi. Vatandaşlar tarafından gece boyunca 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tutuldu.

"O GECE MİLLETÇE DARBECİLERİN KARŞISINDA DİMDİK DURDUK"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu gece hem sevinçliyiz hem de hüzünlüyüz. 5 yıl önce hain darbecilere karşı Türkiye'yi böldürtmedik. O gece milletçe darbecilerin karşısında dimdik durduk. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durduk. Bahçelievler'e o hainleri sokmadık. Her kesimden insanımızla bugün buradayız.  Hainlere karşı dimdik ayaktayız" dedi.


15 Temmuz şehitleri 5'inci yılında Bahçelievler'de anıldı
15 Temmuz şehitleri 5'inci yılında Bahçelievler'de anıldı
15 Temmuz şehitleri 5'inci yılında Bahçelievler'de anıldı
15 Temmuz şehitleri 5'inci yılında Bahçelievler'de anıldı
15 Temmuz şehitleri 5'inci yılında Bahçelievler'de anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semra Demir

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