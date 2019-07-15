15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla anıldı

İDDEF, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlar ve güvenlik güçleri için 33 ülkedeki medreselerinde anma programı düzenledi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 33 ülkede bulunan 61 medresesinde düzenlediği programlarda şehitleri andı. Hayırseverlerin destekleriyle dünyanın dört bir yanında inşa edilen medreselerde hafızlık ve İslami eğitim alan talebeler ile hocaları tarafından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için hatim okundu. Medreselerde görevli hoca ve talebeler aynı zamanda Türkiye ve ümmetin esenliği, huzuru ve güvenliği için dualar etti.

Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'de inşa edilen Sultan 2'nci Abdülhamid Han Camisi'nde de şehitler unutulmadı ve Gineli Müslümanların katılımıyla düzenlenen programda talebeler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Ümmetin 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin birliği ve dirliği için sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiğini belirten İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, "Devlet ve milletimize karşı 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimi, sokaklara dökülen kahraman milletimiz ve darbecilerin karşısında duran güvenlik güçlerimiz sayesinde bertaraf edildi. Mazlum coğrafyamızda ise güzel ülkemizin birliği ve dirliği için sabahlara kadar dualar edildi. 33 ülkedeki medresemizde hocalarımız, talebelerimiz, civardaki Müslüman kardeşlerimiz bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim ve sela okudu. 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde de şehitlerimiz için hatimler okunurken, ülkemizin selameti için dualar edildi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA