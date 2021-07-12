Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehitleri, 15 Temmuz'a şahit olanların hazırladığı videolarla anıldı

Son dakika gündem haberine göre Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde özel bir programla 15 Temmuz şehitlerini andı.

İbrahim MAŞE- - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde özel bir programla 15 Temmuz şehitlerini andı. KADEM, 15 Temmuz'u yaşayanların ve şehit yakınlarının duygu ve düşüncelerini anlatan video oluşturdu.

15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde 15 Temmuz şehitlerini anmak adına Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 'BİZ 81'İZ' projesini başlattı. Proje kapsamında 15 Temmuz'u yaşayanlar ve şehit yakınları www.biz81iz.com adresine duygu ve düşüncelerini anlatan videolarını yükledi. 1 yıl içerisinde toplam 5 binin üzerinde video toplandı. Toplanan videolar Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen programda katılımcılara izletildi. Programa KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve gaziler katıldı. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, programa başlamadan önce Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi. Program 15 Temmuz şehitleri anısına okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"81 İLDEN 5 BİNE YAKIN VİDEO GELDİ"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "15 Temmuz sadece Ankara ve İstanbul'dan ibaret değil. 81 ilde çok farklı hikayeler olduğunun farkındayız. Bu hikayeleri kayda almak istedik. Çünkü gerçekten bir şeyleri unutuyoruz. Bu proje sayesinde 81 ilden 5 bine yakın video geldi. Bu videolar çok amatör ancak çok kıymetli. Bugün ise burada o çok kıymetli arşivi 15 Temmuz Derneği'ne devrediyoruz" dedi.

"15 TEMMUZ'UN UNUTULMAMASI VE TARİH SAYFALARINA ADETA KAZINMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, "15 Temmuz, darbeler tarihinde milli iradeyle engellenen ilk darbe girişimidir. Sokağa inen halk bu cesareti nereden bulmuştu. Elbette Çanakkale'den, Milli Mücadele'den, yere düşmemiş bayraktan, şehitlerin dipdiri ruhundan bulmuştu. İstiklal Marşı bir marşın sözlerinden öte milletimizin karakterine tutulmuş bir aynadır. Eskimeyecek bir bağımsızlık belgesidir. Öyle ki İstiklal Marşı 'korkma diyordu' korkmadık. 'Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diyordu inandık. 'Hangi çılgın bana zincire vuracakmış şaşarım' diyordu. O zinciri kopardık. 'Siper et gövdeni' diyordu, siper ettik. 'Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal' diyordu. O hakkı aldık. Geçen bu beş sene içinde 15 Temmuz'un unutulmaması, bu büyük travmanın tarih sayfalarına adeta kazınması için çok çalıştık" dedi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar sözlerine şu şekilde devam etti: "KADEM olarak bu konuda toplumsal hafızanın canlılığına büyük önem veriyoruz. Çünkü insanoğlu unutur veya belli bir süre sonra geçmişi farklı şekillerde hatırlayabilir. O yüzden geçmişi canlı tutmak, hafızamızın bulanıklaşmasını önlemek için titiz davranmalıyız. O geceki hain saldırı bizim demokrasimize ve milli irademize olduğu kadar bugüne dek dünyadaki gerçekleşmiş tüm özgürlük karşıtı zeminini oluşturan zihniyetin bir devamıdır. 15 Temmuz'u duymayan kalmasın. Henüz anlatılmamış hikaye gün yüzüne çıksın. 81 ilimizde aynı anda yaşadığımız o zifiri karanlık gecenin, nasıl aydınlığa kavuştuğunun kaydını tutmak istedik. Çocuklarımızın büyüdüklerinde hangi bedellerin tekrar tekrar ödendiğini görmeleri açısından bu videonun büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum."



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe