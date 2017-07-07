15 Temmuz Şehitler Parkına Çirkin Saldırı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından kurulan 15 Temmuz Şehitler Parkı kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi.



Lapseki Belediyesi tarafından alınan meclis kararıyla kordon boyuna kurulan 15 Temmuz Şehitler Parkında 'Vatan Size Minnettar' şehitler anıtıyla sokak lambaları maddi zarara uğradı. Vatandaşlar kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen olaya tepki gösterirken belediye başkanlığının sosyal medya hesabından kınama geldi. Lapseki Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabında verilen zararın fotoğraflarını yayınlayarak, vatandaşları sağ duyulu olmaya davet etti. - ÇANAKKALE