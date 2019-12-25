15 TEMMUZ ŞEHİTLER OTOGARI'NI BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş. İŞLETECEK

25.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:42

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın yeni işletmecisini belirlemek için açtığı ihaleyi, İBB şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş. aldı. Yıllık 26 milyon 820 milyon TL muhammen bedel üzerinden açılan ihaleyi Boğaziçi A.Ş., yıllık 27 milyon TL'ye üstlendi. Boğaziçi A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin, otogardaki yazıhane sahipleriyle yeni kontratlar yapılacağını söyledi.

Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığında toplanan İBB İhale Komisyonu, Esenler Otogarı'nın yeni işletmecisini belirleyen ihaleyi gerçekleştirdi. İhaleye, Boğaziçi A.Ş. ile Platform Turizm Taşımacılık A.Ş. teklif verdi. Ancak Platform Turizm Taşımacılık firması, ihale şartnamesine göre yeterlilik alamadığı için ihaleden elendi. Boğaziçi A.Ş. ihalede tek geçerli teklif sahibi olarak kaldı. İhale Komisyonu yetkilileri, 26 milyon 850 bin TL teklif sunan Boğaziçi A.Ş.'den teklifini artırmasını istedi. Bu istem üzerine Boğaziçi A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin, tekliflerini 26 milyon 900 bin TL olarak yeniledi. İhale Komisyonu'nda İBB Meclis üyesi olarak bulunan AK Parti'li Ömer Lütfi Arı, Atatürk Havalimanı'nın kapatılıp yeni havalimanının açılmasıyla birlikte, Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda da yolculuk sayısının arttığını belirterek, Genel Müdür Pişkin'den tekliflerini daha da artırmasını istedi. Komisyon Başkanı Genel Sekreter Yavuz Erkut da teklifin arttırılmasını istemesi üzerine Pişkin, tekliflerini 27 milyon TL'ye çıkarttı.

Otogarı yeniden yapılandıracaklarını, yeni düzenlemeler için harcamalar yapacaklarını anlatan Pişkin, Boğaziçi A.Ş. adına sözleşmeyi imzaladı.

İhale çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pişkin, 25 yıllık işletme süresinin bitmesiyle birlikte, eski işletmecinin yazıhane sahipleriyle yaptığı sözleşmelerin bittiğini belirterek, "Yazıhane sahipleriyle yeni kontratlar yapılacak" dedi.

Kira bedelinin İBB'ye ödenebilmesi ve yeni yatırımların yapılabilmesi için kiralarda bir artışın yapılmasının zorunluluk olduğunu savunan Pişkin, yazıhane kiralarının ne olacağının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra açıklanabileceğini söyledi. Pişkin ayrıca Terminalde yolcu memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: DHA