15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
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15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı.

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
04.09.2020 19:20 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:20

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıyan bir minibüs şoförüne Hıfzıssıhha Kanunu göre 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun etkileşimde bulunduğu toplu taşımalarda denetimler devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda ve Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Minibüsleri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Denetimler sırasında fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

"Garibanın ekmeğiyle oynamayın"

Fazla yolcu taşıdığı için ceza yiyen şoför, "2 koltuğum eksik, muayeneye giden arkadaşıma koltukları verdim. Devletimizden bir şey istiyorum, otobüs, metro, tramvayda yolcular üst üste gidiyor. Minibüste 2 tane koltuk eksik koltukları arkadaşa verdik bu yüzden ceza yedik. Garibanın ekmeğiyle oynamayın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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