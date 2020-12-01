15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda kış lastiği uygulaması
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15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda kış lastiği uygulaması

01.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:40

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda kış lastiği uygulaması Şehirlerarası otobüslerde kış lastiği uygulaması 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda şehirlerarası otobüslerde kış lastiği uygulaması yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda kış lastiği uygulaması

Şehirlerarası otobüslerde kış lastiği uygulaması

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda şehirlerarası otobüslerde kış lastiği uygulaması yapıldı. Polis ekipleri, otogar çıkışında gün boyu denetim yapacak.

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Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyük

15 Temmuz Şehitler Otogarı çıkışında denetim yapıyor. Şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarına yönelik denetimlerine başladı. Denetim kapsamında lastiklerde ölçüm yapıyor, evrakları kontrol ediyor. Kurallara uymayan sürücüler uyarıldı.

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda kış lastiği uygulaması
15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda kış lastiği uygulaması
15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda kış lastiği uygulaması
15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda kış lastiği uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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