15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hoparlörün içerisinden uyuşturucu çıktı

Esenler'de, polis ekiplerince 8 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı.

Esenler'de, polis ekiplerince 8 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlörün içerisine gizlenmiş 125,69 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, bin 700'ün üzerinde araç denetimden geçti, 60 civarında çocuk parkı didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği Yıldırım Ekipler ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne Bağlı Motorlu Yunus Ekipler, dün Esenler'de 8 farklı noktada asayiş denetiminde bulundu. Emniyet ekiplerince düzenlenen denetimler kapsamında ilçede 10 metruk bina, 60 çocuk parkı ve 15 Temmuz Şehitler Otogarı içerisinde bulunan kritik noktalar didik didik arandı, denetimlerde 2 bin 300 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Bu incelemelerde 5 kişiye uyuşturucu madde taşımaktan ve 1 kişiye ruhsatsız tabanca bulundurmaktan işlem yapıldı. Bin 713 araçta arama gerçekleştiren emniyet ekipleri, GBT sorgulaması sonucunda 48 kişinin çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Araçlarda yapılan arama ve denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan 2 kişiye cezai işlem uygulanırken, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir hoparlörün içerisine gizlenmiş şekilde 125,69 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu arada, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 21 bin 173 kişiye GBT sorgusu yapıldığı aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı