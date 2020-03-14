15 TEMMUZ ŞEHİTLER OTOGARI DEZENFEKTE EDİLDİ Can EROK-Özgür KUMANOVALI / 15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi.

Can EROK-Özgür KUMANOVALI/ 15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi.

Koronavirüs salgını için başlatılan önlemler kapsamında İBB ekipleri tarafından Esenler'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler otogarda bulunan otobüs firmalarına ait peronları ve yolcu bekleme salonlarında ilaçlama yaptı.

Görüntü Dökümü:

----------------Ekiplerin çalışması-Peronlarda dezenfekte yapılması-Yolculardan görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA