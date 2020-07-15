15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin dördüncü yılında vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyarete başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin dördüncü yılında vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyarete başladı.

Darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş, Şehitlik Makamı'na geldi.

Polis ekiplerince makam içerisinde ve etrafında dedektör köpekleri ile arama yapılması ve üst taramasının ardından ziyaretçiler, şehitlik makamının bulunduğu alana alındı. Ziyaretçiler, 250 şehidin isminin yazıldığı makamda dualar etti.

Şehitler için 38 kilometre yürüdü

Bu arada Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, şehitlerin aziz hatırası için gece 24.00'te Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkından yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Makamı'na 51 bin adım atarak ulaştı.

38 kilometre yürüyerek 8 saat 16 dakikada makama vardığını belirten Gümüş, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü bundan 4 yıl önce içimize girerek, kendisini gizleyerek, bizi kendi silahımızla, tankımızla, uçağımızla vurmaya, bölmeye, parçalamaya çalıştı. Ama beceremediler. Türk Halkının aklını ölçemediler. Çünkü Türk halkı zekidir, çalışkandır." dedi.

Çanakkale Savaşlarında Tokat Onbeşlilerinin, İngiliz askerlerine boğazı geçirmediğini hatırlatan Gümüş, "15 Temmuz'da şu anki Türk Gençliği, İstanbul Boğazını Fetullahçı Terör Örgütüne geçirmedi. Şu an onlar, dört duvar arasında. Bizim ise hür bayrağımız dalgalanıyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü bu örgüt çok tehlikeli bir örgüt. Allah tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifa versin." diye konuştu.

Saffet Gümüş ve yanında bulunan dernek üyeleri makama geçerek şehitlere dua etti.

Kaynak: AA