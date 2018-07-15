İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Şehitler Kupası Ulusal Engel Atlama Yarışları" sona erdi.

Köşk Mahallesi'ndeki Edremit Olimpik Binicilik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara çeşitli illerden katılan sporcular, vatandaşlara heyecanlı anlar yaşattı.

6 kategoride 17 atla yapılan ve zorlu mücadelelere sahne olan yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarışlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ödül töreninin ardından çocuklarını atlara bindirerek fotoğraf çektirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yaptığı açıklamada, Edremit Belediyesi olarak 15 Temmuz nedeniyle ilçede çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, ulusal engel atlama müsabakalarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi canlarından vazgeçen şehitlere, gazilere hürmeten bunun gibi etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Çiçekli, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da bu etkinliklere devam edeceğiz. Amacımız burada yaşanan milli mücadele ruhunu, ulusal anlamda özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın hiçbir yapının, hiçbir grubun millet iradesinin üstünde olmayacağının anlatılması, bizden sonraki nesillere hissettirilmesidir. Bu anlamda 15 Temmuz ruhunu yaşatmak amacıyla demokrasi nöbetleri tutacağız. Bu anlamda 40 yıldır süren terör örgütü PKK ile mücadelenin üzerine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla FETÖ ile mücadeleyi de toplumun tüm kesimleriyle sürdürüyoruz. Bu mücadele sırasında yaşananları unutmayacağız. Şehadet şerbetini içen şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı günler diliyorum."

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ise 15 Temmuz'da önce hüzünlendiklerini sonrasında da büyük bir gururu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasını gasp eden insanların millet üzerine hain bir kalkışmaya yeltendiğini ifade eden Yalçın, "Allah o günleri bir daha göstermesin. Bu millet büyük bir hainliği bir gecede defederek ertesi gün normal hayatına döndü. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bunu unutturmamak adına 15 Temmuz'da birçok etkinlik yapılıyor. Edremit'te düzenlenen yarışlar da bu anlamda takdire şayan bir şey. 15 Temmuz unutulmamalı. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, düzenlenen etkinlik sayesinde hayatında ilk kez engel atlama yarışlarını izleme imkanı bulduğunu söyledi.

Binicilik merkezini Van'a kazandıran Edremit Belediye Başkan Vekili Çiçekli'ye teşekkür eden Battal, "Van için hayal olan bir hizmetti binicilik merkezi. Şimdi kuruldu ve geliştirildi. Yüzlerce insan bu sayede burada ata bindi, sertifika aldı. Van için ciddi bir boşluktu ve bu dolduruldu. Hepimiz gördük. Türkiye'nin değişik yerlerinden alanında iyi olan yarışmacılar katıldı. Burada olmaktan büyük zevk aldım. Bu güzel kentte bu yarışmaların yapılması bizi sevindirdi. Van bunları hak ediyor. Türkiye'nin en yüksek noktasında bu güzelliklere sahip olan Van'da bu etkinlikler kentin tanıtılmasına önemli katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.