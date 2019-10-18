15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ KAPATAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

18.10.2019 12:05

İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran Bülent A. (45) araçtan inerek silahını başına dayadı. Bülent A.'nın eylemi nedeniyle köprü çift yönlü olarak yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Alkollü olduğu belirlenen Bülent A.'nın poliste verdiği ifadede ABD Başkanı Trump ve terör örgütlerine kızdığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi. Daha önce kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıca madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit, basit yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan Bülent A. Çengelköy Polis Merkezi'nden adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bülent A.'nın adliyeye sevki

Kaynak: DHA