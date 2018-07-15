15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki Anma Programı Başladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki Anma Programı Başladı

Haber-Kamera Gülseli KENARLI-Harun UYANIK İSTANBUL DHA15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı.

Haber-Kamera Gülseli KENARLI-Harun UYANIK İSTANBUL DHA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim okundu. Program şehitlerin adlarının okunmasıyla sürüyor.

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