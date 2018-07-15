15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki Anma Programı Başladı 2
İstanbul - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEKİ ANMA PROGRAMI BAŞLADI 2 (havadan görüntüyle)Haber-Kamera Gülseli KENARLI-Harun UYANIK İSTANBUL DHA15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı.
İstanbul - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEKİ ANMA PROGRAMI BAŞLADI 2 (havadan görüntüyle)
Haber-Kamera Gülseli KENARLI-Harun UYANIK İSTANBUL DHA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim okundu. Program şehitlerin adlarının okunmasıyla sürüyor.