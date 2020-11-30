15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası polis noktası kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 29 Kasım saat 20.00'de yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 itibariyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 29 Kasım saat 20.00'de yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 itibariyle sona erdi. Megakentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ki kurulan polis uygulama noktası kaldırılarak trafik normal akışına bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı