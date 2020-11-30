15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası polis noktası kaldırıldı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası polis noktası kaldırıldı

30.11.2020 05:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 05:22

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 29 Kasım saat 20.00'de yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 itibariyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 29 Kasım saat 20.00'de yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 itibariyle sona erdi. Megakentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ki kurulan polis uygulama noktası kaldırılarak trafik normal akışına bırakıldı. - İSTANBUL

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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası polis noktası kaldırıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası polis noktası kaldırıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası polis noktası kaldırıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası polis noktası kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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