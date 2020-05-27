15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 22 Mayıs Cuma gece yarısı başladı, bugün 00.00 itibariyle sona erdi.

27.05.2020 00:50 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:56

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 22 Mayıs Cuma gece yarısı başladı, bugün 00.00 itibariyle sona erdi.

Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu

Sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesinin ardından görüntülenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu oluştu. Altunizade mevkisine kadar oluşan yoğunlukta polis ekipleri korona virüs salgını tedbirlerini denetledi. Oluşan yoğunluk devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

Kaynak: İHA

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