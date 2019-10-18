15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ (3)

Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak
Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak
Türkiye ile ABD anlaşması sonrası David Rothschild'ten dikkat çeken mesaj: Erdoğan, Trump'ı yıktı
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz
Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi
ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk tepki: Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı