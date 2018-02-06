15 Temmuz Şehitler Köprüsünde İntihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Düzgün Ulaş Keser (27), bacakları dizinin altından kopmuş olarak denizden çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat sonra cesedi çıkarılan Keser'in bacaklarını gemi ya da tekne pervanesinin koparmış olduğu tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir taksiyle Anadolu Yakası'na giden Düzgün Ulaş Keser, köprüde trafik olmasından faydalanarak araçtan indikten sonra korkuluklara çıktı. Keser, çevredekilerin müdahale etmesine fırsat vermeden kendini aşağı bıraktı.

Bir kişinin denize atladığı ihbarını alan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, köprü altında ve çevrede arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramaların sonucunda, Düzgün Ulaş Keser'in cesedi, bacakları dizinin altından kopmuş şekilde bulundu. Bacaklarının, Gemi ya da tekne pervanesi tarafından koparıldığı tahmin edilen Keser'in cesedi, denizden çıkarıldıktan sonra Ortaköy İskelesi'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Düzgün Ulaş Keser'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sahil Güvenlik ve Deniz Polisinin boğazda arama yapması

-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay görüntü

-Boğazdan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Cesedin Ortaköy İskelesine çıkartılması

-Cesetten detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar