15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda yangın - Haberler
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda yangın

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda yangın

Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre D-100 Karayolu'nun Ankara istikametindeki yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan yerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kenarındaki alanda bulunması dolayısıyla D-100 Karayolu'nun Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda yangın - Haberler
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