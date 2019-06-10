15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Otogar Yolunda Yoğunluk (Ek Görüntü)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Otogar Yolunda Yoğunluk (Ek Görüntü)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Otogar Yolunda Yoğunluk (Ek Görüntü)