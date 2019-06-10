15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE OTOGAR YOLUNDA YOĞUNLUK

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE OTOGAR YOLUNDA YOĞUNLUK

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE OTOGAR YOLUNDA YOĞUNLUK (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE OTOGAR YOLUNDA YOĞUNLUK (ek görüntü)
(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA
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