15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de yapılacak çalışma
İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacağını hatırlatarak vatandaşları uyardı.
İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacağını hatırlatarak vatandaşları uyardı.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"KGM tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz."
Kaynak: AA
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