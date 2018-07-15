15 Temmuz Şehitler Köprüsü Üzerinde Ay ile Yıldızın Buluşması

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenleniyor. Köprünün üzerinde ay ile yıldız buluştu. Ortaya çıkan büyüleyici manzara DHA kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü;

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-Köprü üzerinde ay ile yıldızın buluşması