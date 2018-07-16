15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafiğe Açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma etkinlikleri sonrasında köprü tekrar trafiğe açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü kapsamında yapılan anma programı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılmıştı. Gerçekleştirilen etkinlik sonrasında ekipler köprüde temizlik yaptı. Yapılan temizlik ve platformun kaldırılmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL