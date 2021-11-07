15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI - Haberler
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Maratonu nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru tek yönlü olmak üzere 13.00 sıralarında ulaşıma açıldı.

İSTANBUL Maratonu nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru tek yönlü olmak üzere 13.00 sıralarında ulaşıma açıldı. Polis korteji eşliğinde açılan yolda kısa sürede yoğun trafik oluştu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

Son dakika haber: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

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