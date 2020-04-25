15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de boş kaldı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti.

25.04.2020 06:48 | Son Güncelleme: 25.04.2020 06:48
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti. İstanbul'da da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent ise sensizliğe büründü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise kısıtlamanın 3'üncü gününde drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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