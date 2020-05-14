15 Temmuz Şehitler köprüsü sis altında kaldı
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15 Temmuz Şehitler köprüsü sis altında kaldı

15 Temmuz Şehitler köprüsü sis altında kaldı İstanbul'da etkili olan sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler köprüsü sis altında kaldı
14.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:58

15 Temmuz Şehitler köprüsü sis altında kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdüren sis, İstanbul Boğazı'nda da görüş mesafesini düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gözden kaybolduğu sisin altında kalan İstanbul havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul boğazının adeta sis ile örtüldüğü görülüyor.

15 Temmuz Şehitler köprüsü sis altında kaldı

Kaynak: İHA

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